Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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Operasyon Hamidiye Mahallesi'nde 859 numaralı sokakta gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, kimliği önceden belirlenen N.A.M. (24) isimli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisine ulaşan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri şüpheliyi takibe aldı. Şüpheli bir kişiye uyuşturucu satarken baskınla suçüstü yakalandı. Şahsın üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda, 1 fişek halinde 1 gram eroin maddesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 575 TL para, 3 fişek halinde 3 gram eroin maddesi, 2 fişek halinde 3 gram uyuşturucu metamfetamin maddesi ele geçirildi. Yakalanan şüpheli sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.