Son dakika: Antalya'da hortum dehşeti... Fırtına otobüsü devirdi

Antalya'da geçen çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini iyice artıran kuvvetli yağış ve fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Çöp konteynerleri ve tabelalar yola savruldu. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye enerji verilemiyor. Antalya Havalimanında çıkan hortum sonucunda otobüs devrildi. İşte dehşet kareler
Giriş Tarihi: 26.1.2019 11:55Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 11:56
Antalya Havalimanı'nda bir otobüsün şiddetli fırtınadan devrildiği öğrenildi. Öte yandan Antalya'da kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan hortum cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.