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Son dakika: 'da dehşeti... otobüsü devirdi

'da geçen çarşamba günü başlayan ve dün gece etkisini iyice artıran kuvvetli yağış ve yaşamı olumsuz etkiliyor. Kentin birçok noktasında fırtına nedeniyle ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Çöp konteynerleri ve tabelalar yola savruldu. Fırtına nedeniyle elektrik tellerinin zarar görmesi nedeniyle birçok bölgeye enerji verilemiyor. Antalya Havalimanında çıkan sonucunda otobüs devrildi. İşte dehşet kareler

Giriş Tarihi: 26.1.2019 11:55 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 11:56
Son dakika: Antalya'da hortum dehşeti... Fırtına otobüsü devirdi

Havalimanı'nda bir otobüsün şiddetli fırtınadan devrildiği öğrenildi. Öte yandan Antalya'da kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Son dakika: Antalya'da hortum dehşeti... Fırtına otobüsü devirdi
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