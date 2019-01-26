Ayşegül’ün zaferi

Bursa'nın Keles İlçesi Akçapınar Köyü'nden çıkan bir başarı öyküsü bu. Ayşegül Çelek'in tek istediği okula gitmekti. Ailesi izin vermeyince genç kız, köyünden kaçtı, liseye kaydoldu. Başarıyla liseyi bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümü'nü kazanan Çelek, 2 yıllık üniversite eğitimi ardından hayali olan aşçılık mesleğini yapabilmek için Dubai'de gastronomi eğitimi almaya hazırlanıyor.

Eğitim için verdiği mücadelede hiç pes etmediğini belirten Çelek, "15 yaşıma kadar köyümden dışarıya çıkmamıştım. Ortaokulu bitirdikten sonra derslerimde iyi olunca lise okumak istedim. Bu durumu babamla paylaştım. Babam beni okutmak istemedi. Ben onu dinlemedim ve kimseye haber vermeden sabah köy otobüsüne binip Bursa'ya kaçtım. Babam da polisi aramış. Daha Bursa'ya inmeden polisler beni geri çevirdi. Eve geldiğimde güzelce konuştum, derdimi anlattım. Babamda bendeki azmi görünce kabullenmek zorunda kaldı. Sonrasında bana destek oldu. Liseyi bitirdikten sonra Uludağ Üniversitesi Gıda Teknolojileri Bölümü'nü kazandım" dedi.



'ONLAR DA OKUSUN'

Liseyi bitirdikten sonra köyündeki ve çevre köylerdeki kız çocukları için mücadele etmeye başlayan Çelek, "Bütün ortaokullardan, ilkokullardan mezun olacak kız öğrencilerin isimlerini ve adreslerini buldum. Aileleriyle görüşme yaptım. Onlara okumanın güzel bir şey olduğundan bahsettim. Kendimden örnek verdim. 30'dan fazla aileyi kızlarını okutması için ikna ettim" dedi. Ayşegül'ün babası Süleyman Çelek kızıyla gurur duyduğunu dile getirdi.

BUGÜN NELER OLDU