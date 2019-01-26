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Güzelce'de apartmanda patlama meydana geldi; yaralılar var!

'un ilçesine bağlı 'nde bir apartmanda patlama meydana geldi; yaralılar var! Ayrıntılar geliyor...

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 11:45 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 11:52
Büyükçekmece Güzelce'de apartmanda patlama meydana geldi; yaralılar var!

Güzelce Mahallesi Hayat Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın en alt katında henüz bilinmeyen nedenle patlama geldi. Patlama sonrası alt katı alevler sardı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangında yaralanan 1'i ağır 2 kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Yangın söndürülürken binada ve bina önünde park halindeki araçlar da hasar oluştu.

Patlamanın meydana geldiği iş yerinde sahte içki imal edildiği öne sürülürken polis ve itfaiyenin incelemesi sürüyor.

Büyükçekmece'de bir apartmanın giriş katında patlama!

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Büyükçekmece Güzelce'de apartmanda patlama meydana geldi; yaralılar var!
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