Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

'un Şenkaya ilçesinde akraba olan iki grup arasında çıkan silahlı ve sopalı kavgada bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 11:05
Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

İlçenin Paşalı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Murat K. ile Rahmi K. arasında tartışma yaşandı.

Bu kişilerin yakınlarının da karışmasıyla büyüyün tartışma bir süre sonra silahlı ve sopalı kavgaya dönüştü.

Tabancayla vurulan Rahmi K. olay yerinde öldü, Sıtkı, Cem, Murat ve Ebutalip K. yaralandı.

Yaralılar, Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olaya ilişkin Murat, Ayhan, Eyüp, Sıtkı, Kadir, Adem ve Rüstem K. gözaltına alındı.

Kavganın ardından jandarma, mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Erzurum'da silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN