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Kardeşi için can verdi

’te 17 yaşındaki Nursel Gülcan, 12 yaşındaki lösemi hastası kardeşine için ’da girdiği ameliyatta hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 26.1.2019
Kardeşi için can verdi
Siirt Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 2. sınıf öğrencisi Nursel Gülcan (17), 4 yıldır lösemi ile mücadele eden, 5 aydır İstanbul'da özel bir hastanede tedavi gören kardeşi Muhammed Şefik Gülcan'a (12) ilik desteğinde bulunmak istedi.
Yapılan incelemede iki kardeşten alınan örneklerin ilik nakli için uygun olduğu tespit edildi. Gülcan, kardeşine ilik vermek için girdiği ameliyatta tansiyon yüksekliği ve yüksek ateşe bağlı kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Otopsinin ardından ailesine teslim edilen Gülcan'ın cenazesi Siirt'teki Yeni Mahalle Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Şeyh Süleyman Mezarlığı'nda gözyaşları arasında defnedildi.

ABLASININ ÖLDÜĞÜNÜ BİLMİYOR
Gülcan'ın amcası Celil Oğuz "İlik naklinin 45 dakika sürmesi gerekirken 3 saate kadar çıkmaması üzerine şüphelenmiştik. Bu durum nasıl ölümle sonuçlandı? Hayretler içerisindeyiz" diye konuştu. Oğuz "Kızımız kardeşi için can verdi. Kardeşi de hala İstanbul'da yoğun bakımda. Ablasının vefat ettiğinden haberi yok. Bir ihmal de varsa hesabı sorulmalı" dedi.
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