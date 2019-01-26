‘Kızımı geri ver Akdeniz’

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki gün etkili olan fırtınada Ağva Deresi'ne düşen otomobilde kaybolan, Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencisi Kader Buse Acar'ı (20) arama çalışmaları dün sabah yeniden başladı. Jandarma ve emniyet bünyesinde görev yapan 21 dalgıca, sahil güvenlik helikopteri ile botları da eşlik etti. Çalışmaları izleyen baba Ahmet Acar'ın, "Buse'mi sağ salim bize geri ver Akdeniz. Onsuz ne yaparız' çığlığı yürekleri dağladı. Kızının Kıbrıs'ta psikoloji eğitimi aldığını ve tatil için geldiğini anlatan baba, "Olaydan önce eşim ve kızımla telefonda görüştüm. 'Dalgaları seyredip stres atacağım' dedi. İki dakika sonra hortum oldu" dedi.



DENİZDE ARAMALAR YOĞUNLAŞTI

Arama çalışmalarında Buse'nin çantası bulundu. Çantada küpe, gözlük, tarak, şarj cihazı olduğu görüldü. Balık adamlar, aracın düştüğü noktadan 4.5 kilometrelik Ağva Deresi'ni karış karış arayarak denize kadar ulaştı. Çalışmalarda, Kiriş köprüsü altında fenalaşan bir dalgıcı ise arkadaşları koluna bağladıkları iple çekerek kurtardı. Bu arada devam eden olumsuz hava koşulları Bodrum'u vurdu. Saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına ve dev dalgalar nedeniyle sahildeki işyerlerini su bastı, kayıklar alabora oldu.







BERİVAN'IN KADERİ

Antalya'da hortum kurbanı Berivan Karakaçeli'nin (13) kısacık hayatı yürekleri sızlattı. Şanlıurfa Viranşehir'de yaşayan Berivan, 8'inci sınıf öğrencisiydi. Okumayı çok seviyordu. En büyük hayali ise doktor olmaktı. Ailesinin maddi durumu iyi değildi. Aile, mevsimlik tarım işçisi olarak, Finike'ye gitti. Berivan ailesine destek olmak için okulunu yarım bıraktı. Önceki gün Kumluca'da bahçede portakal topluyorlardı. Çıkan hortumun çatıdan kopardığı metal sac, Berivan'ın başına isabet etti. Berivan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Öte yandan hortum nedeniyle hayatını kaybeden 40 yaşındaki işçi Bayram Demir de Finike'de toprağa verildi.







'ANNE ANNE' DİYE ÇIĞLIK ATTI

Otomobilden son anda kurtulan ve çevredekilerin yardımıyla kıyıya çıkan Buse'nin annesi Ayla Akkın'ın tedavisi Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde sürüyor. Boyun ve bel bölgesinden aldığı darbelerle yaralanan Akkın, "Hortum bir anda geldi. Aracı havaya fırlatırken camlar kırıldı. Kızım Buse, 'anne anne' diye çığlık atıyordu" dedi.







BAKAN: ABLAMI BÖYLE BİR AFETTE KAYBETTİK

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, beraberinde Vali Münir Karaloğlu, Büyükşehir Bld. Başkanı Menderes Türel ile bölgede incelemeler yaptı. Acılı baba Ahmet Acar'ın koluna giren Bakan Pakdemirli, "Ablamı da böyle bir afette kaybettik. İnşallah sağ salim evladımızı buluruz" dedi. Çalışmaları yakından takip eden Pakdemirli, 8 ilçenin zarar gördüğünü ancak en çok zararın Kumluca ve Finike'de olduğunu belirtti.

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