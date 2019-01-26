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Manisa'dan sonra İzmir de 3.9 ile sallandı

İzmir’in Menemen ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019 07:22 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 07:26
Manisa'dan sonra İzmir de 3.9 ile sallandı


Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, İzmir'in Menemen ilçesinde saat 06.16'da yerin 4.7 km derinliğinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevresinde hissedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde saat 06.15'de yerin 11.4 km derinliğinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Manisa ve çevre illerde hissedildi.

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Manisa'dan sonra İzmir de 3.9 ile sallandı
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