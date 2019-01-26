Ovacık Kayak Merkezi ekonomik ve eğlenceli

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 4 yıl önce 5 milyon liralık yatırım projesiyle hayata geçirilerek hizmete sunulan Ovacık ilçesindeki Ovacık Kayak Merkezi, kış aylarında yörenin önde gelen cazibe merkezlerinden biri oldu.

Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi aştığı ilçedeki kayak merkezi, yarıyıl tatili dolayısıyla Tunceli ve çevre illerden Elazığ ile Malatya'nın yanı sıra Diyarbakır, İstanbul gibi pek çok kentten turist ağırlıyor.

Yarıyıl tatilini kayak merkezinde geçirmek isteyen kayakseverler, doğal güzellikler arasında kayak ve snowboard yapıp kızakla kaymanın keyfini yaşıyor.

İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Öveçler köyü mevkisindeki kayak merkezi, kristal kar kalitesiyle yılın dört ayında Munzur Dağları'nın eşsiz manzarası karşısında kayak yapma imkanı sunuyor.

Kayak merkezi, bölgedeki otellerdeki gecelik konaklama ücretinin 50 lira olması ve çocuklar ile acemi kayakçılar için eğlenceli ve uygun pisti bulunması sebebiyle rağbet görüyor.

Kayak antrenörü Elif Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yörenin cazibe merkezi haline gelen Ovacık Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşandığını vurguladı.

- "Acemi kayakçılar için ideal piste sahip"

Ovacık Kayak Merkezi'nin yörede kış turizmi açısından gözde mekanlardan olduğunu aktaran Aşkın, şunları dile getirdi:

"Kar kalınlığı yer yer 3 metreye yaklaştı. Çevre illerden gelmek isteyen doğa ve kayakseverleri Ovacık'a bekliyoruz. Kayak pistimiz yaklaşık bin 200 metre uzunluğa sahip ve özellikle acemiler ya da eğitim için çok ideal. Buraya kayak yapmaya gelenler çok kısa sürede kayak yapmayı, durmayı ve manevra yapmayı öğrenebiliyor. Sarıkamış'a Uludağ'a değil de vatandaşlarımı Ovacık Kayak Merkezi'ne bekliyoruz."

"HEM EĞLENCELİ HEM EKONOMİK"

Kayakseverlerden Zilan Örnek de yarıyıl tatili sebebiyle Ovacık'a geldiğini belirtti.

Kayak merkezinde çocuklarıyla eğlendiğini aktaran Örnek, "Buranın tesisi hem samimi ortam yaratıyor hem de karın kalitesi güzel. Buradaki pistin kolay ve zor etabı var. Çocuklar fazlasıyla burada eğleniyor. Ben de kayak merkezine geldiğim zaman büyük keyif alıyorum. Hem pistin güzelliği hem insanların doğal ve sıcak yaklaşımı sebebiyle Ovacık ilgimizi çekiyor. Bunun da ötesinde kayak merkezinin ekonomik anlamda uygun olması burayı cazip kılıyor." diye konuştu.

Babasının karne hediyesi olarak kendisini kayak merkezine getirdiğini aktaran Diyar Aydın da kayak merkezinin çok güzel olduğunu ve tatil bitene kadar burada kayak yapmayı sürdüreceğini ifade etti.