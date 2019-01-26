Perşembenin galibi Bir Zamanlar Çukurova

BUGÜN NELER OLDU

atv'de perşembe akşamları yayımlanan "Bir Zamanlar Çukurova"nın yeni bölümü, "Tüm Kişiler"de yüzde 12.65 izlenme oranı ve yüzde 27.11 izlenme payı, "AB"de yüzde 9.57 izlenme oranı ve yüzde 22.32 izlenme payı ve "20+ABC1"de yüzde 10.74 izlenme oranı ve yüzde 22.79 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği "Bir Zamanlar Çukurova"nın son bölümüne "Haminne" damga vurdu. Hastalığı nedeniyle tüm geçmişini silen Haminne'nin hatırladıkları doğru mu? Haminne'ye gözü gibi bakan Hünkâr, herkesten yine gözü gibi sakındığı sırlarını onun ağzından mı işitiyor? Hem de tüm ailesiyle birlikteyken... Yıllar öncesine giden Haminne, herkesin içinde "Seni Fekeli'ye vermem" dedi.