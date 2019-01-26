Son dakika haberi: Antalya'da bir hortum daha! Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı!

Antalya'da dün yaşanan hortum nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı. Bugün Antalya'dan gelen son dakika haberine göre Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortum daha oluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum, cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü Antalya için yeni hava durumu uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA HAVA DURUMU UYARISI! FIRTINA VE KAR

Meteoroloji'den Antalya hava durumu için kritik bir uyarı geldi.

İşte tüm ayrıntılar;