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Son dakika haberi: 'da bir daha! ’den yeni uyarısı!

’da dün yaşanan şiddetli fırtına faciayı da beraberinde getirdi. 2 kişi hayatını kaybederken 15 kişi ise yaralandı. Bugün Antalya’nın Konyaaltı ilçesinden korkutan bir son dakika haberi daha geldi. Kıyının yaklaşık 1 kilometre açığında çıkan , cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Antalya Havalimanı'nda bir otobüs ise şiddetli fırtınadan devrildi. Öte yandan Antalya için son dakika uyarısında bulundu. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 26.1.2019 12:14
Son dakika haberi: Antalya'da bir hortum daha! Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı!

'da dün yaşanan nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetmiş, 15 kişi ise yaralanmıştı. Bugün Antalya'dan gelen son dakika haberine göre Konyaaltı ilçesindeki Balıkçı Barınağı açıklarında sabah saatlerinde dev bir hortum daha oluştu. Kıyıdan yaklaşık 1 kilometre açıkta oluştuğu görülen hortum, cep telefonu kameraları ile görüntülendi. Öte yandan Genel Müdürlüğü Antalya için yeni uyarısında bulundu.

METEOROLOJİ'DEN ANTALYA HAVA DURUMU UYARISI! FIRTINA VE KAR

Meteoroloji'den Antalya hava durumu için kritik bir uyarı geldi.

İşte tüm ayrıntılar;

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Son dakika haberi: Antalya'da bir hortum daha! Meteoroloji’den yeni hava durumu uyarısı!
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