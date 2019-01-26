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Uludağ'da kaybolan dağcılar bulundu

'da, Uludağ'ın "" mevkisinde kaybolan 2 dağcı, arama kurtarma ekiplerince kurtarıldı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019 01:04 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 01:05
Uludağ'da kaybolan dağcılar bulundu

Alınan bilgiye göre, Uludağ'ın "Küçük Zirve" Bölgesi'ne tırmanmak için çıkan Eray Şuvman (25) ve Doğan Düz (25), yoğun sis ve tipi nedeniyle yönlerini kaybetti.

Kaybolduklarını fark eden dağcılar, telefonla aradıkları jandarmadan yardım istedi.

Harekete geçen Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve AKUT ekiplerinden oluşan yaklaşık 20 kişilik ekip, dağcıları aramaya başladı. Çalışmalarda kar motorları ve paletli arazi araçları da kullanıldı.

Ekipler dağcılara yaklaşık 5 saatlik çalışma sonucu Küçük Zirve mevkisinde ulaştı.

Dağcılar, ekipler tarafından Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü.

Dağcıların soğuktan korunmak için barınak yaptıkları ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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Uludağ'da kaybolan dağcılar bulundu
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