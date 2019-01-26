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Yaralanan ADD Başkanına ilk müdahaleyi adayı yaptı

'nın Mudanya İlçesi'nde bir törende düşerek fenalaşan Başkanı'na ilk müdahaleyi, törende bulunan Mudanya Belediye Başkan adayı Doktor yaptı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 26.1.2019 22:58 Güncelleme Tarihi: 26.1.2019 23:33
Yaralanan ADD Başkanına ilk müdahaleyi AK Parti adayı yaptı

Mudanya'da Lozan Mübadilleri Vakfi'nın düzenlediği programda mübadelenin 96. yılı dolayısıyla savaşlarda ve göç yollarında hayatlarını kaybedenler anıldı. Törende Atatürkçü Düşünce Derneği Mudanya Şubesi Başkanı Sebahattin Atamer, ayağı takılıp yere düştü.

İLK MÜDAHALE AK PARTİLİ BAŞKAN ADAYINDAN

Acı içinde yerde kıvranan Atamer'e ilk müdahaleyi AK Parti Mudanya Belediye Başkan Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal yaptı.
Lozan Mübadilleri Vakfı Mudanya Temsilciliği'nin Türk- Yunan Mübadelesi'nin 96. yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında denize karanfil sunum esnasında yaşanan kazaya Cumhur ittifakı Mudanya Belediye Başkanı Adayı Dr. Ahmet Murat Ünal müdahale etti.

HASTANEDE DE ZİYARET ETTİ

Düşerek yaralanan Sabahattin Atamer'e nörolojik muayenelerini yapan Başkan Adayı Ünal, sol kalçada hasar tespit etti. 112 acil servisi görevlilerinin gelmesi ile hastaneye kaldırılan Atamer'in sol kalca kemiğinde kırık olduğu belirlendi. Atamer'in sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyen Dr. Ünal, hastaneye yatırılan Atamer'i hastanede ziyaret etti.

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Yaralanan ADD Başkanına ilk müdahaleyi AK Parti adayı yaptı
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