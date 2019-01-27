"10 milyonluk" soygunun faili 3 kardeş yakalandı

Ortaklar Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde Mustafa Taşkın'a (36) ait kuyumcudaki soyguna ilişkin çalışma yürüten Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin İzmir'de olduğunu tespit etti.

Ekipler, aynı aileden olduğu belirlenen şüphelilerin bulunduğu adrese düzenlediği operasyonda A.Ç. B.Ç. ve S.Ç'yi yakaladı.

Adreste yapılan aramada kuyumcuda çalınan altın ve paralar ile bir ruhsat tabanca ve maske ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kardeş, işlemleri için İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Aydın'ın Germencik ilçesinde iş yeri soyulan Mustafa Taşkın, çalınan altın ve paralarla 10 milyon lira değerinde mal varlığının kayıp olduğunu belirtmişti.

Kuyumcuyu 15 Ocak'ta soyan şüpheliler, iş yerinin elektrik kablolarını kestikten sonra g��venlik kamerası kayıtlarını da alıp gitmişlerdi. Şüpheliler, bir başka iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarından tespit edilmişti.