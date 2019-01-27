Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > A101 aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler! 31 Ocak haftanın indirimli A101 aktüel ürünler listesi!

kataloğu ile mutlu alışverişler! haftanın indirimli A101 listesi!

A101 marketler zinciri, cazip fiyatlarla kaliteli ürünleri birleştirmeye devam ediyor. Haftanın A101 kataloğunda neler var? Bu haftanın sürpriz ürünü olarak bir televizyon türü olan Samsung marka UHD Curved TV öne çıkarken özellikle ev ve mutfak ekonomisine yönelik aletler ve gıdalar kataloğunda adeta ışıldıyor. 31 Ocak Perşembe gününün yayınlanan listesinde birbirinden güzel elektronik ve ev eşyaları göze çarpıyor. İşte, bu hafta indirimli A101 !

Giriş Tarihi: 27.1.2019 09:55 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 09:55
A101 aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler! 31 Ocak haftanın indirimli A101 aktüel ürünler listesi!

Her hafta merakla ve büyük ilgiyle takip edilen A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. 31 Ocak Perşembe aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler arasında uydu alıcılı UHD Curved Televizyon, akıllı telefon, harici hard disk, çeşitli elektrikli mutfak eşyaları, oyuncaklar, boks malzemeleri, taşınabilir bellekler, mutfak gıdaları gibi birbirinden kaliteli ve farklı eşyalar ucuza satılıyor. İşte, 31 Ocak A101 güncel aktüel indirimli ürünler listesi! Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
A101 aktüel ürünler kataloğu ile mutlu alışverişler! 31 Ocak haftanın indirimli A101 aktüel ürünler listesi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN