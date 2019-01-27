ABD'de öldürülen Türk'ün eşi konuştu: Karıncayı bile incitmezdi

ABD'nin New York eyaletinde benzin istasyonunda yönetici olarak görev yaparken olay günü istasyonda görevli bir çalışanın yakıt aldıktan sonra sorun çıkardığını söyleyerek yardım istemesi üzerine zanlı Joshua Roston tarafından araçla ezilerek öldürülen 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren'in acısını yaşayan eşi Ülkiye Dağdeviren olaydan sonra ilk defa konuştu.

İstanbul Kartal'da taziyeleri kabul eden ve 38 yıllık kocasının arkasından gözyaşı döken Ülkiye Dağdeviren yaşadığı acı ve duygularını SABAH'la paylaştı: ''İstanbul Kartal belediyesinde görev yaparken Green Card çıkınca önce kendisi 2 yıl sonra da bizi yanına aldı. 22 yıldır aynı istasyonda çalışıyordu. O öyle bir insandı ki yaşadığımız ve çalıştığı bölgedeki Türkler'in değil, aralarında Amerikalıların da olduğu her ülke milletinin 'Cemal abisi'ydi. Onun başına gelenlere sadece biz ailesi değil onu tanıyan herkes üzülüp arkasından göz yaşı döktü. Amerikalı komşularımız sabahlara kadar bizim yanımızda kaldılar. Camide bile bizi yalnız bırakmadılar. Kendi ailelerinden birini kaybetmiş gibi acısını yaşadılar''

GÖNLÜ VE GÖZÜ TOK YAŞADI

"Cemal'im melek gibi insandı, karıncayı bile incitmezdi. Şimdi onun acısıyla yanan şu yüreğime, şu kalbime açıp baksalar gördükleri en güzel şey Cemal'in olduğunu görürler. Bana 38 yıldır sevgiyle bakan onun gözlerini nasıl unuturum. Yaşadıklarımızı anlatabilmek çok zor. Dile getirecek kelimeler yetersiz. Kalbimizin evimizin bir köşesi bomboş sensiz olacak. Onsuz nasıl yaşarız. Hoşgörünün zirvelerinde dolaşan bir kalp vardı Cemal'de."