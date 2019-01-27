AFAD’dan ‘bravo’ dedirten çalışma

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TunceliNazımiye'ye bağlı Turnayolu köyü Boncuk mezrasında yaşayan Nimet Atik (61) rahatsızlanınca 112 Acil Servis'i aradı. Yolu kar yüzünden kapalı olan mezraya ulaşmak için AFAD görevlileri devreye girdi. AFAD ve sağlık ekibi, karlı yolda 1 saat yürüyerek Atik'in evine ulaşıp burada ilk müdahaleyi yaptı. Atik'i sedyeye alıp üşümemesi için üstünü de battaniye ile örten ekipler 1.5 saatlik zorlu yürüyüşle Turnayolu köyüne geri döndü. Burada ambulansa aktarılıp Nazımiye Toplum Sağlığı Merkezine kaldıran Atik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.