‘Ayağını denk alsın’ sözüne 2 ay koruma

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Şarkıcı Fulden Uras, canlı yayında kendisini tehdit ettiğini öne sürdüğü Hayaller Gerçek Olsa Derneği'nin eski üyesi Hatun Akdemir'den şikâyetçi olarak koruma istedi.Uras dilekçesinde Akdemir'in telefonla canlı yayına bağlanarak kendisine "Benim ağabeyim tetikçi 38 tane leşi var. Fulden Uras ayağını denk alsın" diyerek tehdit ettiğini iddia etti. İstanbul Aile Mahkemesi'ne korunma talepli dilekçe veren iki avukatın iddiasına göre; Akdemir dernek üyeliğinden çıkarılması nedeniyle Uras'ı tehdit ediyor ve psikolojik şiddet uyguluyordu. Uras geçen yıl 19 Kasım'da bir televizyon programına katıldı. Akdemir de canlı yayına telefonla bağlanarak Uras'ı tehdit etti. Akdemir'in davranışları davacı Uras tarafından artık katlanılamaz hale gelmişti. Akdemir telefonla katıldığı canlı yayında Uras'ı kastederek "Benim ağabeyim tetikçi 38 tane leşi var. Fulden Uras ayağını denk alsın" dedi.Akdemir'in canlı yayındaki bu sözlerini inkar etmediğini ve Uras'a "Hayır inkar etmiyorum. Hodri meydan diyorum" diyerek müvekkillerini tehdit ettiğini kabul ettiğini dava dilekçesinde anlatan Uras'ın iki avukatı, "Hakaret ve tehdit nedeniyle Ural'ın kişilik hakları ihlal edilmiştir. Özgürlüğü kısıtlanmış olup sokağa dahi çıkamamaktadır. Hali hazırda kanser tedavisi gören Uras'ın sağlığı ağır şekilde etkilenmiştir" diye konuştu. Korunma isteyen Uras'ın talebini haklı bulan mahkeme, Akdemir'in 2 ay süreyle şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama ve küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, aksi takdirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağına karar verdi.