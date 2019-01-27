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Bakkal önündeki cinayet kamerada

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019 16:34

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da Ahmet Elçi (68), ekmek almak için gittiği bakkalın ölünde kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla başından vuruldu. Yaralanan Elçi, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Turgut Reis Mahallesi'nde meydana geldi. Ekmek almak için bakkala giden emekli ve yürüme engelli olan alzheimer hastası Ahmet Elçi'nin yanına bir kişi geldi. Bu kişi, Elçi'nin başına tabancayla ateş etti. Silah sesini duyanların kanlar içerisinde bulduğu Elçi, çağırılan ambulansla götürüldüğü Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Elçi'nin cesedi morga konurken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

SALDIRI KAMERADA

Bu arada, olay anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Elçi'nin saldırgan tarafından vurulduğu yer aldı.

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Bakkal önündeki cinayet kamerada
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