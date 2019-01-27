Bayrampaşa'da otomobil lokantaya daldı, ortalık savaş alanına döndü

Bayrampaşa'da aşırı hız yapan otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir lokantanın duvarına çarptı. Ortalık savaş alanına dönerken, otomobilin çarpma anı işyerinin kamerası tarafından kaydedildi.



Olay,18 Ocak Cuma saat 04.00 sıralarında Yenidoğan Mahallesi Eyüp Sultan Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 PJ 2676 plakalı aracın sürücüsü aşırı hızlı bir şekilde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaldırıma çıkan otomobil, bir lokantanın camlarını kırarak içeri kadar girdi. Çarpmanın etkisiyle, lokantanın camları kırılırken ortalık savaş alanına döndü.

LOKANTANIN BEKÇİSİ OLAYI ANLATTI



Lokantanın o saatte kapalı olması büyük bir facianın önüne geçerken, iş yerinin bekçisi yaşananları anlattı. Otomobilin çok hızlı olduğunu belirten bekçi, kaza yapan sürücünün aracı bırakıp, hemen arkasından gelen başka bir otomobile binerek kaçtığını söyledi.

KAZA ANI KAMERADA



Öte yandan aracın lokantanın duvarına çarpma anı işyerinin güvenlik kamaraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, hızlı bir şekilde gelen araç işyerinin duvarına çarpıyor. O andan sonra görüntü kesiliyor. Çarpmanın etkisiyle kamera bozuluyor.