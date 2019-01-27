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aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 1 Şubat Cuma indirimli ürünleri listesinde neler var?

İhtiyaçlarını aktüel ürünler ile indirimli fırsatlardan yararlanarak tamamlamak isteyen ev hanımlarının yakından takip ettiği kataloğun gelecek hafta için tam sayfa listesi yayınlandı. aktüel ürünleri içerisinde bu hafta yine birbirinden sürpriz ürünler müşterilerini bekliyor. 1 Şubat Cuma kataloğunda yer alan ürünler arasında en çok dikkat çeken TV ünitesi ve ütü oldu. Bunun yanı sıra BİM aktüel indirimli kataloğu listesinde daha pek çok ev eşyası yer alıyor.

Giriş Tarihi: 27.1.2019 12:12 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 12:12
BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 1 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünleri listesinde neler var?

BİM aktüel ürünlerinin gelecek hafta için tam sayfa kataloğu yayınlandı. Özellikle sosyal medyada yakından takip edilen aktüel ürünler listesi arasında gelecek hafta müşterileri yine güzel sürprizler bekliyor. BİM aktüel kataloğu bu hafta başından itibaren özellikle ev hanımları tarafından araştırılmaya başlayacak. 1 Şubat BİM aktüel ürünleri kataloğunun tam sayfa listesini yine bu başlık altından öğrenebileceksiniz. İşte bu hafta Cuma günü satışa sunulacak aktüel ürünler!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLERİ 1 ŞUBAT KATALOĞU YAYINLANDI

BİM aktüel ürünleri 1 Şubat kataloğu arasında yer alan tüm ürünlerin tam sayfa listesini buradan öğrenebilirsiniz.

İşte o ürünler;

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BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! 1 Şubat Cuma BİM aktüel indirimli ürünleri listesinde neler var?
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