Çengel boynuzlu dağ keçileri görüldü

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Bingöl'ünKiğı ilçesi sınırlarındaki Şeytan Dağları'nda bulunan, nesli tehlike altındaki yaban ve çengel boynuzlu dağ keçileri, 3 ayrı alanda yem ararken görüntülendi. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı yüksek dağlık kesimde yem bulmakta güçlük çeken keçiler, sürüler halinde aşağı bölgelere ilerliyor. Kiğı Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Ercüment Okşar "Kış şartları ağır geçti ve doğadaki hayvanlar yem bulmakta zorluk çekti. Bu nedenle yemleme yapıldı. Her türlü doğa şartlarında bu hayvanları yaşatmaya ve korumaya çalışıyoruz" dedi.