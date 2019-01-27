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Çocukların av merakı ölümle bitti

Giriş Tarihi: 27.1.2019
Çocukların av merakı ölümle bitti
Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde, av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 10 yaşındaki çocuk başından vurularak hayatını kaybetti. Pınarcık köyünde yaşayan Burak K. (10), ağabeyi İ.K. (13), S.Y. (16) ve Y.T. (16) ile Değirmenaltı mevkisindeki ormanlık alana ava gitti. Çocuklar, tavşan avlamak için yanlarında getirdikleri tüfekle oynadıkları sırada silahın bir anda ateş alması sonucu Burak K. başından vuruldu. Burak K. olay yerinde hayatını kaybederken gözaltına alınan çocuklar da Altıntaş İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.
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Çocukların av merakı ölümle bitti
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