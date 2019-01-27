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Denizde erkek cesedi bulundu

'in Konak ilçesinde, Alsancak Kordon'da denizde, kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019 11:34 Güncelleme Tarihi: 27.1.2019 11:39
Denizde erkek cesedi bulundu

Kordon'da bugün sabah saatlerinde, seyir halindeki bir geminin mürettebatı, deniz yüzeyinde hareketsiz halde bir erkeği görüp, polise bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen deniz polisi, öldüğü anlaşılan kişiyi bota alarak Kantar Polis Karakolu'na çıkardı.

CESET 1 HAFTALIK...

Yaklaşık bir haftalık olduğu tahmin edilen ceset üzerinde polisin yaptığı araştırmada, kimlik çıkmadı. Çürümeye başladığı belirtilen ceset, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılması ve kimliğinin belirlenmesi amacıyla İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Denizde erkek cesedi bulundu
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