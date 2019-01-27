Eski yönetici, 2 yeni yöneticiyi öldürdü

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Mersin'de çıkan silahlı kavgada eski site yöneticisi Erol K. tarafından vurulan yeni yöneticiler Abdullah Yener ve Cavit Mirli hayatını kaybetti. Olay, Erdemli ilçesine bağlı Çeşmeli Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Sitesi'nin eski yöneticisi Erol K. ile yeni yöneticileri Abdullah Yener ve Cavit Mirli arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Erol K., üzerinde taşıdığı silahla Abdullah Yener ile Cavit Mirli'ye ateş açtı. Abdullah Yener ile Cavit Mirli, vücudunun çeşitli yerlerine kurşunların isabet etmesiyle hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik güçleri çevrede önlem alırken Abdullah Yener ile Cavit Mirli'nin cenazeleri Adana Adli Tıp morguna kaldırıldı. Yakalanan şüpheli Erol K., sorgulanmak üzere gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlattı.