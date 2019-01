Fenomen kedi Yeşim öldü

BUGÜN NELER OLDU

Manisa'dabir kasaptan et istediği anların yer aldığı videoyla ünlenen kedi 'Yeşim' öldü. Turgutlu ilçesindeki kasaba her gün giderek müşteri gibi sırasını bekleyen, iş yeri sahibi İkram Korkmazer'den et isteyen 'Yeşim' adlı sokak kedisi, bir müşterinin çektiği videoyu sosyal medyada paylaşmasıyla herkes tarafından tanındı. Videonun yurt dışında da yayınlanmasıyla yaklaşık 3 milyar kez izlenen ve bir anda sosyal medya fenomeni olan kedi 'Yeşim', hafta başında her zaman et istemek için gittiği kasap dükkanına bitkin bir şekilde geldi. İkram Korkmazer, tarafından hemen Turgutlu'da bir veterinere götürülen kedi, 3 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra öldü.