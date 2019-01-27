Hortum bu kez Antalya Havalimanı’nı vurdu

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da2 günde 2 kişinin ölümüne, bir kişinin de kaybolmasına neden olan hortumlar dün de Atatürk Havalimanı'nı vurdu. Öğleden önce denizde çıkan bir hortum aprondaki 2 otobüs ve bir minibüs ile 2 uçak merdivenini devirdi. 2 uçak ile bir polis helikopterinin pervanesine de zarar gördü. Yolcular büyük panik yaşarken, devrilen araçlardaki 12 yolcu ve görevli yaralandı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Uçuşlara 1.5 saat ara verildi. Antalya şehir merkezinde ise hortum ağaçları yollara devirdi. Aydınlatma direkleri yıkılırken, çöp konteynırları ve tabelalar havada uçuştu. Havalimanında inceleme yapan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, "Saat 10.58 civarında, hızı saatte 133 km olan ve güney yönden esen bir fırtına ve hortum oluştu. Fırtınanın doğu ilçelerinde devam edeceğini öğrendik. Son. 4 günde 5 hortum yaşadık" dedi. Dün sabah saatlerinde Kumluca, Finike, Konyaaltı, Lara ve Muratpaşa'dan da hortum haberleri geldi. Konyaaltı sahilinde dalga boyu 7 metreye kadar ulaştı. Kumluca ve Aksu'da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı. İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Türk Meteoroloji, Afet Yönetimi Uzmanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu "Böyle havalarda, arabalar insanlara güven duygusu verir ama 60 santimlik su 1.5 ton kaldırır ve arabaları kaldırıp götürür. Dibi görünmeyen sudan geçilmemesi gerekiyor" dedi.