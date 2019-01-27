Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kato Dağı’nda 8 metrelik kar

’nda 8 metrelik kar

Sekvan KÜDEN
SEKVAN KÜDEN SABAH Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019
Kato Dağı’nda 8 metrelik kar
Şırnak Beytüşşebap'taki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi yolunda kar kalınlığı 8 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri 15 gün kapalı kalan yolu ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ise helikopter ile sağlanıyor. Askeri Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de ekiplere çay ikram etti. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Askerlerimizi yol açmak için devlet olarak tüm imkanları seferber ediyoruz " dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kato Dağı’nda 8 metrelik kar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN