Kato Dağı’nda 8 metrelik kar

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ŞırnakBeytüşşebap'taki 2 bin 900 rakımlı Kato Dağı'nda bulunan Kerkük Askeri Üs Bölgesi yolunda kar kalınlığı 8 metreye ulaştı. Karla mücadele ekipleri 15 gün kapalı kalan yolu ulaşıma açtı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 20 derece olduğu bölgede görev yapan güvenlik güçlerinin ihtiyaçları ise helikopter ile sağlanıyor. Askeri Üs Bölgesi'nde görev yapan askerler de ekiplere çay ikram etti. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, "Askerlerimizi yol açmak için devlet olarak tüm imkanları seferber ediyoruz " dedi.