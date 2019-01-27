Mahalleliden alkış esnaftan teşekkür

2014 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ve sokak sokak, cadde cadde uyuşturucu satıcısı zehir tacirlerinin peşinden koşan Narkotimler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Taviz vermiyoruz, vermeyeceğiz" ifadesiyle her fırsatta dile getirdiği uyuşturucu çetelerine 2018 yılında da nefes aldırmadı. Narkotimler, özellikle gençlerin hedef alındığı ve çok sayıda genci ölüme sürükleyen sentetik uyuşturucu Bonzai kullanımını 5 yıl öncesine göre yüzde 86'a oranında azalttı. SABAH, sivil Narkotim polislerinin seri baskınlarına katıldı, Özel Harekat destekli 5 operasyona ve yaşananlara tanıklık etti. İşte gece-gündüz demeden, günlerce süren fiziki takiplerle zehir çetelerinin izini süren ve uyuşturucu satıcılarının peşinden koşan Narkotimler'in seri operasyonları.



Emir SOMER/SABAH

SAHADA 16 SAAT SÜREN FİZİKİ TAKİP

Narkotimler'in içerisindeki Gizli Soruşturmacılar, Küçükçekmece'de bir uyuşturucu satıcısının araçla sentetik uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin yanına giderek uyuşturucu madde satın almak istediklerini söyleyen ve uyuşturucu madde satın almak isteyen iki genç rolüne bürünen iki gizli soruşturmacı, esrar maddesi talep etti. O anlar kayıt altına alındı. Şüphelinin kimliği ve adresi belirlendi. 16 saatlik fiziki takibin ardından ilk operasyonun kararı alındı. Hedef, Esenyurt ilçesine İncirtepe Mahallesi'nde yer alan bir adresti. O adreste araçla uyuşturucu satışı yapan zehir taciri Ümit B. (26) oturuyordu. Narkotimler saat 11.00'de Bahçelievler'de buluşma noktası olan otoparkta toplandı. Özel Harekât Polisleri de toplanma noktasına geldi. Ümit B.'nin fotoğrafı operasyona katılacak tüm polislere gösterildi. Operasyona dakikalar kala Özel Harekat ve Narkotimler araçla yola çıktı.

22 SANİYEDE KIRILDI, 52 DAKİKA ARANDI

Zırhlı araçlarla gidilen uyuşturucu yuvası adrese şok baskın yapıldı. Pencerelerin altları, hedef şüphelinin camdan kaçma ihtimali için Özel Harekâtçılar tarafından tutuldu. O dairenin kapısı 22 saniyede koçbaşı ile kırıldı. Amaç, uyuşturucu maddeler imha edilmeden ve şüpheli kaçamadan ele geçirmekti. Şüpheli Ümit B. yakalandı. Özel Harekat Polisleri, sadece hedef adrese girmedi; apartmanda ikamet eden ve yükselen seslerden tedirgin olan komşuları da sakinleştirdi. Hassas burunlu özel eğitimli narkotik dedektör köpeklerinin de sokulduğu adreste 52 dakika boyunca uyuşturucu arandı. Fırtına ve Panzer, buzdolabının arkasına tepki verdi. Gizli bölmede satışa hazır olarak paketlenmiş 8 kilogram uyuşturucu bulundu. Ümit B.'nin tutuklanacağını fark ettiği anlaşılıyordu. Öyle de oldu. Metris Cezaevi'ne konuldu.

KOMŞUDAN ALKIŞ, ESNAFTAN TEŞEKKÜR

Bir diğer operasyon iki gün sonra Fatih ilçesine bağlı Cerrahpaşa Mahallesi'nde düzenlendi. Kocamustafapaşa Caddesi üzerinde bulunan 2 farklı adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit eden Narkotimler adreslere baskın yaptı. Mehmet S. ve Ali S., yakalanarak gözaltına alındı. Vakumlu poşetler içerisinde ve satışa hazır halde 1 kilo 47 gram esrar maddesi, iki ruhsatsız tabanca, 19 mermi, hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 84 bin 930 lira, 400 dolar ve 150 euro para da adreste bulundu. İki şüpheli adresten çıkarılırken mahalle sakinlerinin alkışları Narkotimler'e eşlik etti. Polisler esnaftan da teşekkür aldı. Mehmet S., ele geçirilen uyuşturucuların kendisine ait olduğunu itiraf etti ve tutuklandı.

ANLIK ŞOK İÇİN EN ÖNEMLİ AYRINTI HIZ

Kendi içlerinde 'Siyah Elbise' kuralları olan ve ellerinde suç haritaları da bulunan Narkotimler'in diğer iki operasyonu Şişli'de iki adrese yapıldı. Özel Harekat Polisleri yine en ön saftaydı. Koçbaşının seslerine karşılık gelebilecek olası bir silahlı saldırı ihtimali operasyonun her anında akıllarındaydı. Şüpheliler yere yatırılıp etkisiz hale getirilene kadar hiç hız kesmediler. Uyuşturucu operasyonlarındaki en önemli kuralları; seri olmayı, şüphelilere anlık şok yaşatmayı, vakit geçirmeden ve suç unsurları kaybolmadan şüphelileri yakalamayı işlettiler. Özellikle gençlere uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen ve "Torbacı" olarak adlandırılan Baran A. (28) ve Mesut U. (32) adreslerinde yakalandı. Kapı kırılırken yere yatmışlardı. Ellerini görünür bir noktaya uzatmaları ve soğukkanlı olmaları da o operasyonun, yaşadıkları ilk operasyon olmadığını gösteriyordu. 22 suç kayıtları vardı. Adreste satışa hazır halde 7 kilogram esrar maddesi ve 428 uyuşturucu hap ele geçirildi. İlk ifadelerinde baskının şokuyla birbirlerini tanımadıklarını söyleyen iki arkadaş, İstanbul Emniyeti'ndeki ifadelerinde "Biz satıcı değiliz. Kendimiz kullanıyoruz" dedi. Narkotimler'in fiziki takiplerinde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edildiği için cezaevine yerleştirildiler.

"BENİM ALIŞVERİŞ PARAM ABİ ONLAR"

SABAH'ın katıldığı 5 farklı narkotik operasyonunda baskın düzenlenen adreslerde uyuşturucu satıcısı şüpheliler ile polisler arasında ilginç ve komik diyaloglar da yaşandı. İşte o konuşmalardan ve uyuşturucu satıcılarının yaşadıkları operasyon şokuyla ve telaşla kendilerine polisler tarafından yöneltilen sorulara verdikleri komik cevaplardan bazıları:

Polis: "İçeride kimse var mı?"

Uyuşturucu Satıcısı: "Ben varım, ya abi kapım açılmıyor."

Polis: "Başka kimse var mı? Aç kapıyı."

Uyuşturucu Satıcısı: "Yok abi yok. (Kapı kırılıyor.)

Polis: "Ne parası bunlar?"

Uyuşturucu Satıcısı: "Alışveriş parası abi bunlar. Benim param"

Polis: "Ne alıyorsun bunlarla. 20 bin lira var burada."

Uyuşturucu Satıcısı: "Elbise falan işte alıyorum."

Polis: "Bu çarşaflarla uyuşturucu mu içiyorsun."

Şüpheli: "Evet efendim."

Polis: "Bu limon tozlarıyla ne yapıyorsun."

Şüpheli: "Onları çayıma atıyorum."



Polis: "Kalk yerden kalk."

Uyuşturucu Satıcısı: "Kalkamıyorum abi korkuyorum."

Polis: "Köpekten mi, korkma tamam sana bir şey yapmaz."

Uyuşturucu Satıcısı: "Tamam abi."

2018'DE 9 TON UYUŞTURUCU BULDULAR

Uyuşturucu kullanan kişilerle "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarının arasındaki bağı tamamen koparmak ve yok etmek amacıyla 24 saat esasına göre mesai yapan Narkotimler, 2018 yılında düzenledikleri operasyonlarda bir ton 580 kilo 340 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. 736 şüpheliyi gözaltına aldılar. O şüphelilerden 410'u tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 2018 yılındaki tüm operasyonlarında ise 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.