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'den o illerimiz için son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'da nasıl olacak?

Şubat ayına sayılı günler kala 'den son dakika hava durumuna dair bilgiler ve detaylar gelmeye devam ediyor. Hava sıcaklıklarının son günlerde mevsim normalleri üzerinde seyrettiği bu günlerde bazı illerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı yapıldı. Hafta başı olması itibariyle bir çok kişi internet üzerinden "bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Marmara bölgesinin bazı yerlerinde bugün sağanak yağışlar beklenirken, İstanbul'da ise parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. İşte il il tüm yurtta raporları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 28.1.2019 07:41
Meteoroloji'den o illerimiz için son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ile ilgili son dakika uyarılar gelmeye devam ediyor. Yurdun büyük kesiminde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, bazı bölgelerimizde yoğun kar yağışları hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Meteoroloji'nin sitesinde bazı illerimiz için yoğun kar yağışı uyarısı ve çığ tehlikesi uyarısında bulunuldu. Yeni bir haftaya başladığımız bugün internet üzerinden bireyler "Bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. İşte yurtta hava durumu raporları...

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Meteoroloji'den o illerimiz için son dakika kar yağışı uyarısı! İstanbul'da hava durumu nasıl olacak?
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