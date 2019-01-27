Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle Ocak ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde hava durumu ile ilgili meraklı araştırmalar sürüyor. Pazar gününü dışarı çıkarak aileleri, arkadaşları ile aktivitelerde bulunmak isteyen bireyler, Meteoroloji'den gelecek açıklamaları merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Meteoroloji'den son dakika bilgilerini ve hava durumu uyarılını hazırladık. İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından oldukça aratılıyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizlere hava durumu uyarılarını hazırladık...