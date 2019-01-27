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'den son dakika ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden ve yağışlar ile ilgili son dakika uyarıları gelmeye devam ediyor. Ocak ayının sonlarına geldiğimiz bu günlerde son birkaç gündür mevsim normallerinin üstünde bir sıcaklık derecesine sahipti. Ancak pazar sabahına uyanan bireyler soğuk ve yağışla karşı karşıya kaldı. Sabah saatlerinde oluşan bu olumsuz hava neticesinde bireyler 'bugün hava nasıl olacak?' sorusuna yanıt arıyorlar. Özellikle pazar günlerini dışarda değerlendirmek isteyen bireyler, konuyla ilgili araştırmalar yaparken biz Sabah.com.tr ekibi olarak Meteoroloji'den gelen hava durumu ve yağış uyarılarını sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 27.1.2019 08:33
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika ve yağış uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle Ocak ayının sonlarına yaklaştığımız bu günlerde hava durumu ile ilgili meraklı araştırmalar sürüyor. Pazar gününü dışarı çıkarak aileleri, arkadaşları ile aktivitelerde bulunmak isteyen bireyler, Meteoroloji'den gelecek açıklamaları merak ediyorlar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizler için Meteoroloji'den son dakika bilgilerini ve hava durumu uyarılını hazırladık. İstanbul'da bugün hava durumu nasıl olacak? İşte yanıtı...

İSTANBUL'DA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? sorusu vatandaşlar tarafından oldukça aratılıyor. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak sizlere hava durumu uyarılarını hazırladık...

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Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve yağış uyarısı geldi! Bugün hava nasıl olacak?
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