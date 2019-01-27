Nicolas Maduro: Başkan Erdoğan cesur bir adam

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, katıldığı televizyon programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Maduro, ilerleyen zamanda Trump ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin, "Bu bahsettiğiniz olası değil. İmkansız değil fakat olası değil. Donald Trump'a birçok mesaj yolladım. Fakat o problemlerle başa çıkabilen bir lider değil ve sanırım bizi küçümsüyor. Bağımsızlığımızla gurur duyuyoruz. Bedenimizde kurtarıcılarımızın kanı akıyor. Avrupalılar bu süreçte küstahtı. Bu ultimatomu çekmeliler. Kimse bize ultimatom veremez. " ifadesini kullandı. Türkiye'ye de mesaj gönderen Maduro, "Türk halkı görecek, en sonunda biz galip geleceğiz. Bu darbe girişimini atlatacağız" diye konuştu.

Maduro, Başkan Erdoğan'ın darbe girişimi karşısında Venezuela'ya verdiği desteğe ilişkin olarak da şu açıklamayı yaptı:

"TÜRK İNSANINA AŞIĞIM"

Bu benim için bir sürpriz değildi. Sayın Erdoğan değerlere saygı gösteren, cesur bir adam. Türk halkının ve Başkan Erdoğan'ın beraberliğine güveniyoruz. Açıkçası Sayın Erdoğan'a karşı darbe girişimi gerçekleştiğinde bundan haberim yoktu, Türkiye'deki süreci bilmiyordum. Fakat darbe girişimini öğrendiğimde ve sokakta vatanlarını savunan halkın fotoğraflarını gördüğümde Dışişleri Bakanı'ma hemen bu saldırıyı kınamasını söyledim. Batılı basın bu darbe girişimini sanki Türkiye için iyi bir şeymiş gibi gösteriyordu ve Erdoğan'a karşıydılar. O günden bu yana Sayın Erdoğan ile dostuz. Onun çok iyi bir dost olduğunu söyleyebilirim. Türk insanına aşığım. Türkiye'nin gerçekten çok önemli ve güzel bir tarihi var. Ve bize demokrasi adına destekledikleri ve yanımızda durdukları için çok mutluyum.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle oldu:

Bay Maduro, Öncelikle nasılsınız? Bugünlerde nasıl hissediyorsunuz?

"VATANIM İÇİN DERİN BİR TUTKUM VAR"

Kendimi çok motive hissediyorum. Vatanım için derin bir tutkum var. Veneuela adına demokrasimiz ve bağımsızlığımız adına tarihi bir savaştan geçiyoruz. Yaşananlarının tümünün Amerika ile bağlantısı var. Bize saldırıyorlar ve Venezuela'nın kendi arka bahçeleri olduğunu düşünüyorlar. İçimizde vatanımız için çok büyük bir sevgi var. Kurtarıcılarımız Simon Bolivar ve Hugo Chavez'e sonsuz bir saygı duyuyorum. Onların varlığı derimin altına işlemiş gibi. Bu sorunlarla başa çıkarken onlardan güç alıyorum.

İşte Venezuela'nın darbelerle dolu tarihi!

Şu an Venezuela'da Bay Guaido kendini yeni cumhurbaşkanı ilan etti. Bu sorunu çözmek için bir yol haritanız var mı? Onunla buluşmak ve konu hakkında konuşmak gibi bir planınız var mı? Veya yakın gelecek için bir çözümünüz var mı?

Çözüm zor fakat bir çözüm yolu var. Geçmişte birçok zorluğa göğüs gerdik. Bazıları şu an yaşananlara benzer bazılarıysa daha da karmaşıktı. 2002'de yaşadıklarımız daha karmaşık ve zor olaylara bir örnek. Fakat 2002'deki olayları çözmeyi ve galip gelmeyi başardık. Bu olayda yasanın, halkın ve askerin birliğini görebilirsiniz. Gerçek şu ki yaşananlar çok karmaşık ve çözmesi zordu. Bu sorunun da üstesinden geleceğiz. Sorunun çözümü yasalarda ve adalette. Bu olay yüksek yargıda çözülecek. Venezuela'da yasanın üstünlüğü diye bir şey var ve ben buna inanıyorum. Yasal organlar çözümü sağlayacaklar. Barışı sağlayacağız ve güvenlik konseyinde yaptığımız gibi olanları kınamaya devam edeceğiz. Tüm bu yalanlar Amerika'nın başının altından çıkıyor. Ben diyaloğa açığım. Politik karşıtlık, medya karşıtlığı hakkında isteyenle istediği zaman konuşabilirim. Tüm bu süreçte işimi yapmaya devam edeceğim. Halkıma hep iki el ile iş yapılması gerektiğini söylerim. Bir elle ekip, inşa edip yönetirken diğer elle bunu korumalısınız. Ve şimdi bu darbe girişimine engel olmalıyız ve bunu iki elimizle yapmalıyız. Bir elle bu girişimi kınamalı ve çözmeli diğer elle de yönetmeye devam etmeli ve daha ileriye gitmeliyiz.

Bugün Bay Guaido bir konuşma yaptı ve konuşmasında eğer yakalanırsa bunun ona karşı bir darbe girişiminden dolayı olacağını söyledi. Kendini cumhurbaşkanı ilan etmesinin ardından Venezuela anayasasına göre tutuklanması gerektiğini düşünüyor musunuz?

O tüm yasaları ve anayasayı ihlal ediyor fakat ben jüri değilim. Bu vatandaşın gücüne bağlı. Anayasamızı ve ülkemizi korumak için hangi adımların atılması gerektiğine jüri karar verecek. Bu iş yasalarla, yargı önünde çözülecek.

Tüm bu olanlar karşısında Amerika'nın durumu hakkında size bazı sorularım var. Amerikan diplomatlara ülkelerine dönmeleri için 72 saat verdiniz. Fakat Bay Pompeo bunu reddetti ve bazı diplomatlarını hala burada Karakas'ta tutuyorlar. 72 saat bittiğinde ne olacak? Diplomat olayıyla ilgili planınız nedir?

Çoktan gittiler. Gittiklerini söyleyebilirim. Yine de Venezuela'daki ve Amerika'daki iki ülkenin yetkililerini korumak için müzakereleri sürdürmek üzere onlarla anlaştık. 30 gün sürecek müzakarelerde yer almaları için küçük bir grup diplomat karşılıklı olarak ülkelerde kaldı. Politik ve diplomatik ilişkilerimiz yok, bunların çoğu bitti. Yetkililer bizim çağrımıza uydular ve ülkeyi terkettiler. Fakat hala diyaloğa inanıyorum. Hala Amerika'daki Venezuela çıkarlarını savunuyorum. Aklımdaki şey 15 yıldır Amerika ile hiçbir politik ilişki içine girmeyen Küba gibi olmak. Her iki ülkenin de birbirlerinin topraklarında ofisleri bulunuyor. Bu bizim kullanacağımız metodoloji. Bu yüzden küçük bir grup diplomat kalacak ve bizim onlara sağladığımız koruma ile hayatlarını rahatça sürdürecekler.

Venezuela'daki hiper enflasyon hakkında birçok eleştiri var. Bazı eleştirilerse bu sosyalist ekonomik sistemin hiper enflasyona sebebiyet verdiği yönünde. Yakın gelecekte hiper enflasyon veya Venezuela ekonomisi üzerine hayata geçirmek istediğiniz bir planınız var mı?

Finansal ve ekonomik birçok saldırı altındayız ve bunlarla savaşıyorum. İlaç almak için kullanmamız gereken 1.4 milyon dolarımızı dondurdular. Ekonomik iyileşme için bir programım var. 2019'da hiper enflasyonu yeneceğiz. Bu sırada stratejimiz ne mi? Var olan işleri koruyup yeni iş alanları yarattık. Sosyal güvenlik sistemimizi sürdürüyoruz. Çocukları, anneleri ve aileleri korumak için çalışıyoruz. İnsanları enflasyona karşı korumak için "Anavatan kartları" dağıtıyoruz ve onlara para sağlıyoruz. İnsanları korumak için ekonomik ve sosyal stratejilerimiz var. Fakat bize uyguladıkları birçok yaptırım var çünkü iyi olmamamızı istemiyorlar. Ekonomik olarak iyileşmemizi istemiyorlar. Ekonomimizi sarsmak istiyorlar. Fakat bu sorunu da aşacağız.