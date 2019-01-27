Paşakapısı Cezaevi’ne yeni duvar yapılacak

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Birçok ünlü ismin yattığı Üsküdar Paşakapısı Cezaevi'nin yıkılma riski taşıyan istinat duvarı yeniden yapılacak. 220 yıl önce av köşkü olarak yaptırılan tarihi bina, 91 yıldan beri cezaevi olarak kullanılıyor. Yıllar içinde birkaç kez çöken ve yıkılan cezaevinin caddeye bakan duvarı, yeniden inşa edilecek. Adalet Bakanlığı tarafından cezaevi olarak kiralanan binanın yapımını Vakıflar Genel Müdürlüğü üstlenecek.Üsküdar'da mahalle içinde yer alan cezaevinin ekranlara ve objektiflere yansıyan cadde tarafındaki ünlü duvarı, asfalt ve altyapı çalışmaları sırasında birkaç kez yıkıldı. Cezaevinin duvarı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yıkılarak yeniden inşa edilecek. Nisan ayına kadar tamamlanması planlanan çalışmalar sonrasında, yaya ve araç geçişlerinin olduğu yöndeki duvar, çökme tehlikesinden kurtarılacak