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Plajları korumak için online takip

BARIŞ ŞİMŞEK
BARIŞ ŞİMŞEK ANKARA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019
Plajları korumak için online takip
Hükümet bazı bölgelerde doğrudan denize akan ve bölgedeki çevre ile sosyal yaşamı olumsuz yönde etkileyen atıksuların online takibi için çalışma başlattı. En çok mavi bayraklı plaj sahibi ülkeler arasında İspanya ve Yunanistan'ın ardından 459 plajla Türkiye 3. sırada yer alırken, CHP'li Kemer ve Manavgat belediyeleri gerekli yatırımları yapmadıkları için 11 mavi bayraklı plaj belgesi iptal edilmişti. Şimdi ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, denizlerde kirlilik izleme çalışmaları kapsamında atıksu arıtma tesislerini Sürekli İzleme Sistemi (SİM) üzerinden 7/24 online izleyerek atıksuların denizlere karışmasını önleyecek.
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Plajları korumak için online takip
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