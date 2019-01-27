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Şaka ölümle bitti

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.1.2019
Şaka ölümle bitti
İstanbul Bayrampaşa'da iki arkadaş arasında yaşanan pandik atma şakası cinayetle sonuçlandı. Süreç, Erdal Coşkun'un (31) Fuat Sağaz'a (31) pandik atıp kaçmasıyla başladı. Sağaz, çay ocağında rastladığı ağabey Kenan Coşkun'a (34) kardeşini şikayet etti. Aralarında kavga çıktı. Sağaz, geçen pazartesi ağabeyini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Olay yerinden kaçan Sağaz Bayrampaşa Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Emniyette, olayın kendisine pandik atılmasına duyduğu öfke nedeniyle yaşandığını belirtti. Sağaz tutuklandı.
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Şaka ölümle bitti
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