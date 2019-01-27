Saplantılı takipçisini tehditten şikâyet etti

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Komedyen Sefa Doğanay sosyal medyada takipçisi olan bir kadın hakkında taciz ve tehdit suçlamasıyla suç duyurusunda bulundu.Bakırköy Adalet Sarayı'na gelen Doğanay "Sosyal medyadan beni 2 yıldır çok rahatsız ediyor. Saplantı haline getirmiş. İş ölüm tehditlerine varınca savcılığa gelmek zorunda kaldım" dedi. Doğanay suç duyurusunda Kudret Y.'nin yaşadığı evin bulunduğu sitenin güvenlik bölümüne kadar gelip kendisini taciz ettiğini, sosyal medyadan da ölüm tehdidinde bulunduğunu öne sürdü. Doğanay adliye çıkışı özetle "Bir küçük çocuğu bulunan ve boşanma aşamasında olan biri. Ya birileri kendisiyle ben diye konuştu onu kandırdı ya da kendi kurduğu şizofrenik dünyasında buna bu şekilde inanmış. Daha evvel kız arkadaşım vardı, onu da tehdit etmişti. 4 aylık uzaklaştırma kararı aldırmıştım. 3 ay boyunca bir eylemi olmadı" dedi.