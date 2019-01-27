Tavas’ta mahsur kalan tatilciler kurtarıldı

BUGÜN NELER OLDU

Denizli'ninTavas ilçesindeki kayak merkezinde, 200 tatilci yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kaldı. Yaklaşık 1 metreye ulaşan kar yolları kapatınca ekipler iş makineleriyle devreye girdi. Gece boyunca çalışmalar sürerken mahsur kalan tatilciler Denizli Büyükşehir Belediyesi'nde toplanarak bekleyişe geçti. Ancak görüş mesafesinin yoğun tipide sıfıra düşmesi ve kar kalınlığının bir metereye ulaşması nedeniyle gece çalışmalara ara verildi. Dün sabah 06.00'da yeniden başlayan çalışmalarda başarıya ulaşarak karla kaplanan yol açıldı. Öğle saatlerinde mahsur kalan taticilerin kurtarıldığı haberi geldi.