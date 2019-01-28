Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Bu hafta A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! İndirimli A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ocak

Bu hafta listesi yayınlandı! İndirimli A101 kataloğu

Perşembe günlerinin vazgeçilmezi listesi belli oldu. A101 marketler zinciri, yine cazip fiyatlarla kaliteli ürünleri müşterilerine sunmaya devam ediyor. Bu hafta A101 kataloğunda neler var? Haftanın sürpriz ürünü olarak bir televizyon türü olan Samsung marka UHD Curved TV öne çıkarken özellikle ev ve mutfak ekonomisine yönelik aletler, gıdalar ve çeşitli araç gereçler kataloğunda öne çıkıyor. Perşembe gününün yayınlanan listesinde birbirinden güzel elektronik ve ev eşyaları göze çarpıyor. İşte, bu hafta indirimli A101 aktüel ürünler listesi!

Giriş Tarihi: 28.1.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 11:05
Bu hafta A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! İndirimli A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ocak

Her hafta merakla ve büyük ilgiyle takip edilen A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. 31 Ocak Perşembe aktüel ürünler listesinde yer alan ürünler arasında uydu alıcılı UHD Curved Televizyon, akıllı telefon, harici hard disk, çeşitli elektrikli mutfak eşyaları, oyuncaklar, boks malzemeleri, taşınabilir bellekler, mutfak gıdaları gibi birbirinden kaliteli ve farklı eşyalar ucuza satılıyor. İşte, 31 Ocak A101 güncel aktüel indirimli ürünler listesi! Aşağıdaki linke tıklayarak indirimli ürünlerin sıralı listesine ulaşabilirsiniz.

Vatandaşa ucuza kaliteli ürünler sunan A101 marketler zinciri, bu hafta da satışa sunacağı güncel aktüel ürünlerini sayfa sayfa olarak vatandaşın beğenisine sundu. Kataloğun yayımlanması ile beraber vatandaşların ürünlere olan ilgisi oldukça yoğun.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bu hafta A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı! İndirimli A101 aktüel ürünler kataloğu 31 Ocak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN