‘Arabanı çek’ sözüne 5 yıl hapis

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İstanbul Bayrampaşa'da aracını sokakta boş bulunan bir yere park eden avukat Fatma D.'ye , "Başka yere park et" diyerek engel olmak isteyen kişiye 'Kişiyi hürriyetten yoksun kılma' suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Emsal nitelik taşıyan dava konusu olay, 16 Temmuz'da meydana geldi. Avukat Fatma D. (26) nişanlısı Samet D.'nin arabası ile Bayrampaşa'da bulunan bir mekana gitmek için yola çıktı. Bayrampaşa'da gideceği yere geldiğinde aracını ara sokaklardan birinde uygun bir yere park etti. Fatma D. tam aracından ineceği sırada, yanına gelen İbrahim E. adlı kişi "Aracını başka yere park et. Buraya ben aracımı park edeceğim" dedi. Bunun üzerine avukat Fatma D., kamuya ait sokakta aracını istediği yere park edebileceğini söyleyerek İbrahim E.'nin isteğini reddetti. İbrahim E.'nin kendisine bağırarak istediğini yaptırmaya çalışması üzerine avukat Fatma D. 155 Polis İmdat hattını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polislere durumu anlatan Fatma D., İbrahim E.'den şikâyetçi oldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İbrahim E. hakkında emsal olacak bir dava açtı. İddianamede genç kadının aracını park ettirmeyerek hürriyetini engellediği gerekçesiyle İbrahim E. hakkında 5 yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, Türk Ceza Kanunu'nda "Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçunun sadece kişinin bir yerden bir yere gitmesinin engellenmesi halinde değil, kendisinin bir işi yapmasına müsaade etmesi için kişiye karşı cebir kullanılması halinde de aynı cezaya mahkûm edilmesi gerektiği, İbrahim E.'nin de genç kadını aracını başka yere park ettirmeye zorlayarak bu suçu işlediği belirtildi.