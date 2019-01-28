Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Babaannesini pompalı tüfekle vurdu

Babaannesini pompalı tüfekle vurdu

MURAT KARAMAN
MURAT KARAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019
Babaannesini pompalı tüfekle vurdu
Adana'da 19 yaşındaki Olcay Kaymaz, tartıştığı babaannesi 73 yaşındaki Vildan Kaymaz'ı pompalı tüfekle öldürdü. Üç katlı binada 2 çocuğuyla yaşayan Vildan Kaymaz, iddiaya göre elektrik ve su faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle torunu Olcay Kaymaz ile tartıştı. Tartışma sırasında Olcay Kaymaz, av tüfeğiyle babaannesini vurduktan sonra kaçtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi öğrenen yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Kaçan katil zanlısı, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı Olcay Kaymaz, "Amacım öldürmek değildi, korkutmak istemiştim" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Babaannesini pompalı tüfekle vurdu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN