Babaannesini pompalı tüfekle vurdu

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Adana'da 19 yaşındaki Olcay Kaymaz, tartıştığı babaannesi 73 yaşındaki Vildan Kaymaz'ı pompalı tüfekle öldürdü. Üç katlı binada 2 çocuğuyla yaşayan Vildan Kaymaz, iddiaya göre elektrik ve su faturalarını ödemedikleri gerekçesiyle torunu Olcay Kaymaz ile tartıştı. Tartışma sırasında Olcay Kaymaz, av tüfeğiyle babaannesini vurduktan sonra kaçtı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi öğrenen yakınları sinir krizleri geçirip gözyaşı döktü. Kaçan katil zanlısı, polis tarafından yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı Olcay Kaymaz, "Amacım öldürmek değildi, korkutmak istemiştim" dedi.