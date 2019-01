Boşandığı eşi ve 2 kayınbiraderine ateş açtı: 3 yaralı

Olay, 23:50 sıralarında Gaziosmanpaşa Mevlana Mahallesi 869/3. sokakta meydana geldi. İddiaya göre; Serdar A. gece saatlerinde eski eşi T.C.'nin oturduğu sokağa geldi. Burada bir süre eski eşiyle tartıştıktan sonra Tuğçe C.'nin kardeşleri Batuhan C. ile Buğra C.'de dahil oldu. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Serdar A. yanında getirdiği silahıyla ateş açıp olay yerniden kaçtı. Olayda Tuğçe C., Buğra C. ve Batuhan C. yaralandı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Tuğçe C. Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Batuhan C. Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Buğra C. ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Çevrede güvenlik önlemi alarak olay yeri incelemesi yapan polis ekipleri kaçan saldırganı arıyor.