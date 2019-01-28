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Buda heykelini satmaya çalışırken yakalandı

'de jandarma tarafından tarihi eser kaçakçılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda Buda heykeli ile 2 metrekare ebatlarında mozaik ele geçirildi.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 15:52 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 16:10
Buda heykelini satmaya çalışırken yakalandı

Edinilen bilgilere göre, operasyon Honaz ilçesinde gerçekleştirildi. Geçtiğimiz hafta sonu yapılan operasyonda bir şahsın elinde tarihi eserler olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Operasyonda Roma dönemine ait olduğu belirlenen 1 adet 26 santimetre boyunda Buda heykeli ile üzerinde aslan ve avcı figürleri bulunan 117x107 cm ebatlarında mozaik ele geçirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ele geçirilen eserler Denizli Müze Müdürlüğüne teslim edilirken, olayla ilgili 1 şahsın gözaltına alındığı bildirildi.

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Buda heykelini satmaya çalışırken yakalandı
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