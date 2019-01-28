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binasına kilit vuruldu, partililer sokakta kaldı

'nın Marmaris ilçesinde 'nin belediye başkan adayının açıklanması ile partide işler karıştı. Yönetimi istifa eden CHP Marmaris ilçe binasının kapısına kilit vurulunca partililer sokakta kaldı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 19:02 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 19:14
CHP binasına kilit vuruldu, partililer sokakta kaldı

Marmaris CHP'nin ilçe yönetimi, mevcut Belediye Başkanı Ali Acar yeniden aday gösterilmeyince hem yönetimden hem de partilerinden istifa ederek CHP ilçe binasını kilitlediler.

CHP'den istifa edenleri arayan parti üyeleri "İşimiz var gelemeyiz" yanıtını alınca çilingir çağrıldı. Ancak çilingirin kapıyı açması için CHP İl Başkanlığından gerekli izin çıkmadı.

Bunun üzerine Belediye Başkan aday adayı Acar Ünlü ve destekçileri, genel merkez tarafından başkan adayı olarak ismi açıklanan Mehmet Oktay'ı ve süreci değerlendirmek için geldikleri parti binasında sokakta kaldılar.

Acar Ünlü ve beraberindekiler sokakta açıklama yapmak zorunda kaldılar. Acar Ünlü, "İstifa süreci olduğu için herhalde devir teslimle ilgi bir sorun var. Bizim için önemli değil. Kurumlara anlam katan içindeki insanlardır. Biz buradaysak CHP buradadır demektir. Bizim içeride olmamıza gerek yok" dedi.

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CHP binasına kilit vuruldu, partililer sokakta kaldı
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