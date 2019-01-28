Çiftlik evinde anne ve iki kızı ölü bulundu

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Konya'da Afganistan uyruklu anne ve iki kızı tüfekle öldürülmüş halde bulundu.Karatay İlçesi'ndeki bir besi çiftliğine gelen çiftliğin ortaklarından D.A., bir hafta önce işe başlayan Afganistan uyruklu çoban ve ailesini çiftlikte göremeyince bahçedeki eve geldi. Kapısı açık olan eve giren D.A. çobanın eşi ve 8 ile 12 yaşlarındaki iki kız çocuğunun kanlar içinde yattığını görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polisin yaptığı incelemede anne ve iki kızının av tüfeğiyle öldürüldüğü belirlendi. Polis çiftlikte çalışan ve ailesiyle evde kalan kocayı bulmak için çalışma başlattı.