Eda Sönmez’e 3 ay ceza çıktı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Aile Mahkemesi'ne verilen dilekçeye göre, oyuncu Saruhan Hünel, gazeteci eski sevgilisi Eda Sönmez'i darp ettiği iddiasıyla yargılanıyordu. Taksim'de gerçekleşen olayla ilgili davada Hünel, geçtiğimiz 25 Aralık'ta beraat etti.Eda Sönmez, bir gün sonra açıklamalar yaparak Hünel'in suçlu olduğunu ve beraat karanının yanlış olduğunu belirterek tüm kadınların kendisine destek olmaya devam ettiğini savundu. Saruhan Hünel'in avukatı korunma dilekçesinde, "Müvekkilim beraat etse de basın eliyle adeta algı operasyonu yapılarak kişinin itibarına doğrudan saldıran haberler mi yapılacaktır? İftiraların sahibi eski muhabirdir ve basını adeta kendi emelleri doğrultusunda kullanmaktadır" dedi.Mahkeme, Saruhan Hünel'in korunma talepli dilekçesini kabul etti. Mahkeme, Eda Sönmez'in 3 ay süreyle Saruhan Hünel'e "şiddet tehdidi", "hakaret", "aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlar"da bulunmamasına, ayrıca iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme Eda Sönmez'in mahkeme kararına aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı. Saruhan Hünel ile 6 aya yakın bir birliktelik yaşadıklarını belirten Eda Sönmez de mahkemenin 3 aylık tedbir kararına itiraz etti. Mahkeme, Eda Sönmez'in tedbir kararına itirazını reddetti.