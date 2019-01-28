Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Ehliyetsiz sürücü, polis kapanı ile durduruldu

Ehliyetsiz sürücü, polis kapanı ile durduruldu

'de, sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, 2 saat süren kovalamaca sonunda yola kapan atılarak, durduruldu. Otomobilih sürücüsü Mahmut K.'nın (23) sürücü belgesi olmadığı için polisten kaçtığı öğrenildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 16:26 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 16:55
Ehliyetsiz sürücü, polis kapanı ile durduruldu

Kent girişinde uygulama yapan trafik ekipleri, 38 D 0844 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

KAÇINCA, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Ancak sürücü otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü.

YOLA ATILAN KAPANA TAKILDI

Polis, yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonunda otomobili, merkez Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mevkii'nde yola attığı kapanla durdurdu.

LASTİKLERİ PATLADI

Otomobil lastiklerinin patlamasıyla yakalanan Mahmut K.'nın sürücü belgesi olmadığı için kaçtığı öğrenildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Ehliyetsiz sürücü, polis kapanı ile durduruldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN