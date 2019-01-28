Ehliyetsiz sürücü, polis kapanı ile durduruldu

Kent girişinde uygulama yapan trafik ekipleri, 38 D 0844 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.

KAÇINCA, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Ancak sürücü otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü.

YOLA ATILAN KAPANA TAKILDI

Polis, yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonunda otomobili, merkez Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mevkii'nde yola attığı kapanla durdurdu.

LASTİKLERİ PATLADI

Otomobil lastiklerinin patlamasıyla yakalanan Mahmut K.'nın sürücü belgesi olmadığı için kaçtığı öğrenildi.