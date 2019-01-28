Ehliyetsiz sürücü, polis kapanı ile durduruldu

Kent girişinde uygulama yapan trafik ekipleri, 38 D 0844 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu.
KAÇINCA, POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ
Ancak sürücü otomobil ile kaçmaya başladı. Polis ekipleri de otomobilin peşine düştü.
YOLA ATILAN KAPANA TAKILDI
Polis, yaklaşık 2 saat süren kovalamaca sonunda otomobili, merkez Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mevkii'nde yola attığı kapanla durdurdu.
LASTİKLERİ PATLADI
Otomobil lastiklerinin patlamasıyla yakalanan Mahmut K.'nın sürücü belgesi olmadığı için kaçtığı öğrenildi.