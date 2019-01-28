Erzurum’da 1.5 ton eroin ele geçirildi

BUGÜN NELER OLDU

Erzurum'dadüzenlenen operasyonda 1 ton 535 kilo eroin ele geçirildi. Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 24 Ocak'ta İran'dan gelen bir TIR'ı durdurarak, "Çapkın" isimli narkotik dedektör köpeğin desteğinde arama yaptı. "Zula" tabir edilen gizli bölmelerde, 17 çuval içerisindeki mermer taşlar arasına gizlenmiş 25 bin 834 parça eroin yakalandı. Araç sürücüsü Ş.D. gözaltına alındı. Uyuşturucuyu İstanbul'da teslim alacak kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Kaçakçılık örgütünün elebaşı M.Z.F. ile organizatörler H.K. ve S.Ö., İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Almanya'ya kaçmak isterken yakalandı. S.Ö.'nün aracında yapılan aramada 27 bin 800 dolar ve 100 avro ele geçirildi. Ardından bir lojistik firmasında yapılan aramalarda, TIR'da yakalanan uyuşturucu ile aynı özelliklerde bir miktar daha eroin bulundu. İstanbul'daki şüpheliler İçişleri Bakanlığı'nın tahsis ettiği özel jetle Erzurum'a getirildi. Yakalanan eroinin, Cumhuriyet tarihinde tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu belirtildi. Valilik, operasyona ilişkin drone ile yapılan çekimlerin de yer aldığı görüntüleri basın mensuplarına dağıttı.