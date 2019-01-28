Evleri 7 defa saldırıya uğradı, kırılmadık pencere kalmadı

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 75. Yıl Bulvarı'nda ikamet eden Altındağ ailesi kabusu yaşıyor. Kimliği belirsiz kişilerce evleri sürekli taşlı saldırıya uğrayan Altındağ ailesinin neredeyse bütün pencereleri kırıldı. 7 ayda 7 defa saldırıya uğrayan Altındağ ailesi çareyi güvenlik kamerası taktırmakta buldu. Güvenlik kameralarını fark eden kimliği belirsiz saldırganlar yüzlerini ceketleri ile örterek saldırılarına devam etti. Durumu emniyete bildiren Altındağ ailesi saldırganların bir an önce yakalanarak adalete teslim edilmesini istiyor. Özellikle gece yarısı saldırıya uğrayan aile yetkililerin duruma el atmasını istedi.

