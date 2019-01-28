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Fatih'te 2 kişi evde ölü bulundu

Fatih'te 3 katlı binanın 3. katında bir erkek ve kadın ölü bulundu.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 15:46 Güncelleme Tarihi: 28.1.2019 15:56
Fatih'te 2 kişi evde ölü bulundu

Olay, Fatih Molla Gürani Mahallesi Saray Hamamı Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 3. katındaki dairede meydana geldi. 54 yaşındaki Halim Güler'den haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire kapısının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla daireye girdi. Polis ekipleri dairenin banyosunda bulunan şofbenden sızan gazdan zehirlendiği belirlenen Halim Güler ve Özbekistan uyruklu 43 yaşındaki Zübayda Azizova'nın cansız bedenleriyle karşılaştı.

Olay Yeri ve İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri dairede çalışma yaptı. Daha sonra savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güler ve Azizova'nın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Fatih'te 2 kişi evde ölü bulundu
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