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İki aylık hamile Esma’yı kıskanç kocası öldürmüş

MEHMET YILDIRIM
MEHMET YILDIRIM Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019
İki aylık hamile Esma’yı kıskanç kocası öldürmüş
Şanlıurfa'da, intihar ettiği öne sürülen 2 aylık hamile Esma Kurt'un (23), eşi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Sorgusunda suçunu itiraf eden ve öldürdüğü eşinin cesediyle evde bir gün geçirdiği ortaya çıkan Mahmut Kurt, tutuklandı. Eşini elleriyle boğduğunu itiraf eden Kurt, şüpheleri üzerine çekmemek için bir gün eve gelmediğini ve olaya intihar görüntüsü vermeye çalıştığını söyledi. Önceki gün meydana gelen olayda genç kadının cansız bedeni evde bulunmuştu. Esma Kurt'un ismi öğrenilemeyen annesi, kızının kendisine, 'Hakkınızı helal edin, kocama iyi bakın' şeklinde mesaj gönderdiğini söyledi.
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İki aylık hamile Esma’yı kıskanç kocası öldürmüş
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